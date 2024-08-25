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Русская весна

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  • Lev Konov
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Дуда признал, что в атаке ВСУ на Курскую область участвуют польские танки (ВИДЕО)

Дуда признал, что в атаке ВСУ на Курскую область участвуют польские танки (ВИДЕО)

Польские танки PT-91 Twardy участвуют в нападении ВСУ на Курскую область, — президент Анджей Дуда. То, что как минимум дважды ракеты России нарушили воздушное пространство НАТО, делает легитимным (!) их сбивание над Украиной, — также заявил Дуда.

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