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Рецидивист напал на бригаду скорой помощи в Саратовской области

Рецидивист напал на бригаду скорой помощи в Саратовской области

Главное управление МВД по Саратовской области отреагировало на нападение на медицинских работников. Инцидент произошел вечером 22 июля, когда бригада скорой помощи прибыла по адресу вызова в городе Энгельсе .

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