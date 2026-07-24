Рецидивист напал на бригаду скорой помощи в Саратовской области

Главное управление МВД по Саратовской области отреагировало на нападение на медицинских работников. Инцидент произошел вечером 22 июля, когда бригада скорой помощи прибыла по адресу вызова в городе Энгельсе .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии