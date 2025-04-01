Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Девушкам угрожают за юбки и шорты, а сами тащат к себе": Туркмены установили свои порядки в студенческой общаге

"Девушкам угрожают за юбки и шорты, а сами тащат к себе": Туркмены установили свои порядки в студенческой общаге

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Студентки в российском городе боятся возвращаться в общежитие.

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Комментарии
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Helen
Этому ишачью еще и ОТДЕЛЬНО что-то строить за наши налоги???? Да, эти животные здесь не нужны от слова совсем....
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6 час.
ВераВерная
Какая учёба? чему можно научиться в России, не зная русского языка? Эта схема с заселениями чурок в общаги давно отработана. Получают регистрацию в упрощёном виде, ну а там и паспорта в перспективе, и гражданство.
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4 час.
Владимир Елкин
Где наши хваленые &quot;депутаты&quot;-заступники за среднеазиатов?! Их пора на мыло! А среднеазиатов - в их родные кишлаки!
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3 час.
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