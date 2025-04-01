"Девушкам угрожают за юбки и шорты, а сами тащат к себе": Туркмены установили свои порядки в студенческой общаге

Helen Этому ишачью еще и ОТДЕЛЬНО что-то строить за наши налоги???? Да, эти животные здесь не нужны от слова совсем....

ВераВерная Какая учёба? чему можно научиться в России, не зная русского языка? Эта схема с заселениями чурок в общаги давно отработана. Получают регистрацию в упрощёном виде, ну а там и паспорта в перспективе, и гражданство.