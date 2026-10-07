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СВИБЛОВО

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Свиблово: более 650 жителей пяти домов переезжают в новостройку по реновации

В Свиблове стартовало переселение жителей пяти домов в новостройку по программе реновации. Более 650 москвичей получат квартиры в жилом комплексе по адресу: проезд Нансена, дом 8.

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