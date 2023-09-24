Закон и Порядок

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«Царство боли» для Путина: США обещали ответ на союз РФ с Ираном и Северной Кореей

«Царство боли» для Путина: США обещали ответ на союз РФ с Ираном и Северной Кореей

«Россия оказалась в мире боли» – заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен… Ну да, разумеется! Его шеф, Джо Байден, публично называл наследного принца Саудовской Аравии Сальмана «диктатором» и «убийцей», обещал не признавать его законным главой государства и завалить санкциями – а вместо этого сперва дал полный юридический иммунитет по делу Хашогги, а потом и вовсе закрыл само дело, а неделю назад – подписал с Сальманом документы по «альтернативному шёлковому пути» на саммите «Большой двадцатки» в Индии.

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