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Газета.ру

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"Жилфонд": в некоторых случаях сдача ипотечной квартиры в аренду запрещена

"Жилфонд": в некоторых случаях сдача ипотечной квартиры в аренду запрещена

Перед тем, как сдать в аренду купленную в ипотеку квартиру, необходимо изучить кредитный договор. Чаще всего касательно этого вопроса действуют ограничения – банки, как правило, либо запрещают сдавать ипотечное жилье в аренду, либо обязывают собственника согласовать это с финансовой организацией, предупредил директор "Жилфонда" Александр Чернокульский в беседе с RT.

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