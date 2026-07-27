"Жилфонд": в некоторых случаях сдача ипотечной квартиры в аренду запрещена

Перед тем, как сдать в аренду купленную в ипотеку квартиру, необходимо изучить кредитный договор. Чаще всего касательно этого вопроса действуют ограничения – банки, как правило, либо запрещают сдавать ипотечное жилье в аренду, либо обязывают собственника согласовать это с финансовой организацией, предупредил директор "Жилфонда" Александр Чернокульский в беседе с RT.