Голос Мордора: Не ходите сэры, на Донбасс гулять

Тут какой-то верховный прапорщик всея Соединённого Королевства (есть у них в армии и такая должность), призвал британских военных быть готовыми к войне на Украине, а также подготовить своих родных и близких.
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