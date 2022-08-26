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Голос Мордора: Не ходите сэры, на Донбасс гулять

Голос Мордора: Не ходите сэры, на Донбасс гулять

Тут какой-то верховный прапорщик всея Соединённого Королевства (есть у них в армии и такая должность), призвал британских военных быть готовыми к войне на Украине, а также подготовить своих родных и близких.

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