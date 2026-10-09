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Газета.ру

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В Париже врач-физиотерапевт приставал к пациенткам во время приема

В Париже врач-физиотерапевт приставал к пациенткам во время приема

В Париже физиотерапевта обвинили в сексуальном насилии над пациентками, сообщает Le Parisien. Поводом для начала расследования стало обращение пациентки в апреле 2021 года.

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