Губернатор Богомаз: над Брянской областью подавили беспилотник ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить атаку с применением беспилотного летательного аппарата.
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