Глава МИД Украины Кулеба подал в отставку

Должность может занять его заместительМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).