Фоморы: разрушительные гиганты из ирландских легенд

Фоморы – кровожадные, воинственные гиганты, пришедшие из-за моря? Или из подземного мира? Может быть, они больше походили на чудовищ с одной ногой, рукой и глазом? Нет, у них были козлиные головы… а может, и нет.
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