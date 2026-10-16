Тайвань планирует ежегодно закупать 6 млн тонн СПГ с Аляски и рассматривает инвестиции в проект. Трамп оценил будущие поставки за 20 лет в $70–80 млрд.
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