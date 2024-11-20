Кибитка со всеми удобствами: оцените домик на колесах для двоих, который только кажется маленьким

Он намного более просторен, чем выглядит снаружи Небольшой домик, сконструированный на базе колесного прицепа, сегодня мало кого удивляет, но далеко не все подобные дома можно назвать по-настоящему комфортабельными из-за небольшой площади и некоторых дизайнерских просчетов.