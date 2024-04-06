САТАНИНСКОЕ ШОУ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ НА УТЕХУ РОССИЙСКИМ "ЭЛИТАМ" Бал сатаны. прошел в центре Москвы. Страна воюет, а "элита" продолжает развлекаться.
Сатанинские забавы элиты: "А что вы нам сделаете?"
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Olegus
«В государстве, где утрачено понятие греха и стыда, порядок может поддерживаться только полицейским режимом и насилием». Дмитрий Петрович Кончаловский, книга «Пути России»
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1 час.
Сергей Алексеев
Всех переписать и наказать... Выгнать то всюду...
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1 час.
Алеся Ясногорцева
Чтобы был Сталин, надо сначала, чтобы был Ленин. А чтобы был Ленин, надо, чтобы было очень мощное рабочее движение.... С этим в России, насколько я знаю, хуже даже, чем у нас.
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2 мин.
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