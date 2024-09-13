Лиза Арзамасова отправилась на съемки, оставив дома месячную дочку

Актриса Лиза Арзамасова всего месяц назад стала второй раз мамой, но дома ей не сидится. Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова в августе повторно стала мамой, подарив мужу Илье Авербуху долгожданную дочку по имени Лия.