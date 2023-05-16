Во Франции избили родственника жены Эмманюэля Макрона после интервью президента. . Внучатый племянник жены французского лидера Брижит Макрон Жан-Батист Тронье был избит в Амьене после телевизионного интервью Эммануэля Макрона, пишет Courrier picard.