"Мы даже не успели осознать, что стали гражданами, а тут и квартиру дали": третий ребёнок стал гражданином по рождению и обеспечил жильем

Avia.pro - СМИ «Вот это поворот судьбы!» – так отозвались многие, услышав о том, что молодой таджик Мухаммадали Рахимов, приехавший в Россию в 2022 году, всего за два года стал обладателем сертификата на квартиру стоимостью несколько миллионов рублей.