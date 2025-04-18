Ушли от лыжников. Как жители Барнаула своими силами развивают пешую тропу в сосновом бору

Недавно в поселке Кирова на соснах в лесу появились деревянные таблички, призывающие заботиться о своем здоровье и пройтись по маршруту В лесу поселка Кирова (Булыгино) в Барнауле появилась тропа для пеших прогулок "Дух леса".
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