Ушли от лыжников. Как жители Барнаула своими силами развивают пешую тропу в сосновом бору

Недавно в поселке Кирова на соснах в лесу появились деревянные таблички, призывающие заботиться о своем здоровье и пройтись по маршруту В лесу поселка Кирова (Булыгино) в Барнауле появилась тропа для пеших прогулок "Дух леса".