Собор Пророка Иоанна Крестителя: традиции, молитвы и приметы праздника 20 января Елена ГалицкаяСегодня, 20 января, православная церковь отмечает Собор Пророка Иоанна Крестителя, посвященный Иоанну Предтече, Крестителю Иисуса Христа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии