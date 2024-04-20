Что такое садо-мазо? Кто такие мазохист и садист? Садомазохизм в сексе

Что такое садо-мазо и почему считается, что получение наслаждений от болевых ощущений — это отклонение в психике? В этой статье мы расскажем, кто такие садисты и мазохисты, чем они отличаются друг от друга и какие методы используют, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь.