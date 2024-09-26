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Муж убитой в Саратовской области предпринимательницы находится в изоляторе

Муж убитой в Саратовской области предпринимательницы находится в изоляторе

Сын похищенной и убитой предпринимательницы в Саратовской области Натальи Алёшниковой заявил RT, что его отец находится в изоляторе.

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