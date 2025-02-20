Депутат Бессараб: некоторые россияне получат в апреле повышенную соцпенсию

В апреле после предстоящей индексации значительно вырастет размер социальных пенсий. При этом общее пенсионное обеспечение вне зависимости от этой выплаты будет не ниже, чем установленный для человека прожиточный минимум, объяснила RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.