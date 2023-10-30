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ЦСКА и “Краснодар” объявили стартовые составы на матч РПЛ

ЦСКА и “Краснодар” объявили стартовые составы на матч РПЛ

Московский ЦСКА и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ). © РИА Новости ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Зделар, Агапов, Чалов, Файзуллаев, Заболотный, Мойзес, Гаич, Мендес, Обляков.

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