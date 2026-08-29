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Семак об удалениях у «Зенита»: «Это превращается в игру «здесь даем, здесь не даем». В случае с Дивеевым почему судья не свистнул сразу? Было неспортивное поведение игрока «Факела»

Сергей Семак поделился мнением об удалении Игоря Дивеева в матче между « Зенитом » и « Факелом » (1:0).

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