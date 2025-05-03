Власти Крыма заявили о готовности участвовать в переговорах по Украине

Крым готов при необходимости принять участие в мирных переговорах по ситуации на Украине, заявил 3 мая руководитель Государственного совета республики Крым Владимир Константинов журналистам в Симферополе.
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