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Наше Ховрино

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Собянин представил планы по развитию образования Москвы в новом учебном году

Более половины московских старшеклассников в новом учебном году будут учиться в предпрофессиональных классах, рассказал Сергей Собянин.

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