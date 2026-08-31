Собянин представил планы по развитию образования Москвы в новом учебном году

Более половины московских старшеклассников в новом учебном году будут учиться в предпрофессиональных классах, рассказал Сергей Собянин.
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