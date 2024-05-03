"По 12 человек в машине": Толпы таджиков стоят в очереди в Россию

В

Василий

Кончатся майские праздники, и Путин опять станет "нашей надеждой и опорой" на долгие годы. К этому времени закончится накопленный жирок у полицаев-чиновников от приношений от диаспор - и всё вернётся на круги своя. Подобный сюжет хорошо описан в романе "Крестный Отец". Если бы это мероприятие было бы рабочим, то надо его применять ко всем чужакам, а не устраивать из таджиков мальчиков для битья.