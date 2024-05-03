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"По 12 человек в машине": Толпы таджиков стоят в очереди в Россию

"По 12 человек в машине": Толпы таджиков стоят в очереди в Россию

Коллаж Царьграда У нашей южной границы наблюдается небывалое столпотворение: смуглые люди обоих полов с такими же детьми всеми правдами и неправдами пытаются проникнуть к нам в страну, что ранее у них без особых проблем получалось.

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Комментарии
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Алексадр Савельев
Возвращать только Россиян, остальных азиатов и кавказцев ВОН.
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17 час.
В
Василий
Кончатся майские праздники, и Путин опять станет &quot;нашей надеждой и опорой&quot; на долгие годы. К этому времени закончится накопленный жирок у полицаев-чиновников от приношений от диаспор - и всё вернётся на круги своя. Подобный сюжет хорошо описан в романе &quot;Крестный Отец&quot;. Если бы это мероприятие было бы рабочим, то надо его применять ко всем чужакам, а не устраивать из таджиков мальчиков для битья.
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13 час.
YYYYYYY XXXXXXX
всю эту саранчу нах из России...
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11 час.

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