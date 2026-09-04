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МВФ: накопление BTC Сальвадором не осуществлялось за счет государственных средств

МВФ: накопление BTC Сальвадором не осуществлялось за счет государственных средств

По данным МВФ, после первого пересмотра программы финансирования МВФ в июне 2025 года Сальвадор не использовал государственные ресурсы для накопления BTC.

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