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Жоржиньо — 8-й футболист в истории, выигравший в один год финалы Кубка/Лиги чемпионов и чемпионата Европы

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо, полностью отыгравший матч против Англии, стал 8-м футболистом в истории, который в один год выиграл финалы двух главных европейских турниров — Кубка/Лиги чемпионов и Евро.

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