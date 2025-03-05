Четыре игрока «Астраханочки» стали мастерами спорта России

За прошлогоднюю бронзу. В соответствии с приказом министерства спорта России №30-нг от 19.02.2025, подписанным главой ведомства Михаил Дегтяревым, спортивное звание мастеров спорта России присвоено четырем игрокам ГК «Астраханочка» - Екатерина Арутюнян, Оксане Бессалой, Татьяне Кирилловой и Софии Романенко.
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