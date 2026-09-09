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Макс Ферстаппен: «Болиды-2026 будто не чувствуют действий пилота. Цунода сразу же показывает скорость в «Рейсинг Буллз», Лоусон – в «Ред Булл»

Гонщик « Ред Булл » Макс Ферстаппен сообщил, что успехи коллег по программе иллюстрируют недостатки машин 2026 года.

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