В ЮУрГУ изучают причины возникновения опасного приземного озона в городах

Исследования причин загрязнения воздуха городов опасным для человека озоном провели на основе данных мониторинга воздуха в Челябинске ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) совместно с Челябинским отделением Гидрометеослужбы, 5 марта сообщает пресс-служба вуза.
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