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Мировое обозрение

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Россиянки за 50 тратят на поддержание красоты свыше 300 тысяч рублей в год

Россиянки за 50 тратят на поддержание красоты свыше 300 тысяч рублей в год

Поддержание молодости после 50 лет в России превратилось в отдельную статью расходов, сопоставимую с ежемесячной арендой квартиры в крупном городе.

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