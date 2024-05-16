Чистая прибыль «ТКС Холдинга» по МСФО в первом квартале выросла на 37%

Чистая прибыль «ТКС Холдинга» (в него входит банк «Тинькофф», брокер «Тинькофф инвестиции», «Тинькофф страхование», оператор сотовой связи «Тинькофф мобайл» и другие компании) по МСФО по итогам первого квартала 2024 года составила 22,3 млрд рублей, что на 37% больше, чем в первом квартале 2023 года, следует из отчета компании.