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Чистая прибыль «ТКС Холдинга» в первом квартале по МСФО выросла на 37%

Чистая прибыль «ТКС Холдинга» в первом квартале по МСФО выросла на 37%

Чистая прибыль «ТКС Холдинга» (в него входит банк «Тинькофф», брокер «Тинькофф инвестиции», «Тинькофф страхование», оператор сотовой связи «Тинькофф мобайл» и другие компании) по итогам первого квартала 2024 года получил 22,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 37% больше, чем в первом квартале 2023 года, следует из отчета компании.

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