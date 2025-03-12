Лекорню: около 15 стран готовы предоставить Украине гарантии безопасности

Global Look Press/Frederic Kern/Keystone Press Agency По итогам встречи в Париже глав генеральных штабов 32 стран-участниц НАТО около 15 государств выразили готовность предоставить гарантии безопасности Украины.
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