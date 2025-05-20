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Пушков: одержимость ЕС Украиной очевидно противоречит прагматизму Трампа

Пушков: одержимость ЕС Украиной очевидно противоречит прагматизму Трампа

Западание страны по-прежнему думают, что России можно нанести стратегическое поражение, но президент США Дональд Трамп понимает, что это – невозможно, с российским руководством необходимо поддерживать диалог, считает член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков.

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