Артём Корнюченков: Гражданская позиция имеет большое значение в жизни каждого человека

Участник специальной военной операции, ветеран боевых действий Артём Корнюченков принял участие в выборах депутатов Государственной думы РФ девятого созыва: «Я всегда участвую в выборах всех уровней — это моя активная гражданская позиция и форма волеизъявления, доступная каждому из нас.