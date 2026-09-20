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Смоленская Газета

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Артём Корнюченков: Гражданская позиция имеет большое значение в жизни каждого человека

Артём Корнюченков: Гражданская позиция имеет большое значение в жизни каждого человека

Участник специальной военной операции, ветеран боевых действий Артём Корнюченков принял участие в выборах депутатов Государственной думы РФ девятого созыва: «Я всегда участвую в выборах всех уровней — это моя активная гражданская позиция и форма волеизъявления, доступная каждому из нас.

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