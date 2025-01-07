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В Центре ´Покрова´ состоялся рождественский мастер-класс.

В Центре ´Покрова´ состоялся рождественский мастер-класс.

Уют и тепло приближающегося праздника Рождества Христова - в мелочах.Сегодня в гости в Центр ´Покрова´ заглянула прекрасная Надежда @gipsovie_figurki_ с новым мастер-классом по раскрашиванию подсвечников в виде снеговиков и новогодних оленей на выбор.

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