В Центре ´Покрова´ состоялся рождественский мастер-класс.

Уют и тепло приближающегося праздника Рождества Христова - в мелочах.Сегодня в гости в Центр ´Покрова´ заглянула прекрасная Надежда @gipsovie_figurki_ с новым мастер-классом по раскрашиванию подсвечников в виде снеговиков и новогодних оленей на выбор.