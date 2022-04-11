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Закладчика из Пушкина задержали на Стойкости с килограммом мефедрона

В телефоне злоумышленника правоохранители нашли координаты места возможного хранения наркотиков. В ночь на 10 апреля на улице Стойкости задержали 27-летнего безработного жителя Пушкина за употребление психоактивных веществ без назначения врача.

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