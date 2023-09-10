Предприниматели, владельцы локальных брендов Дальнего Востока, не только представили на ВЭФ свою продукцию, но и получили получили практические советы по развитию и продвижению своего бизнеса в рамках дискуссии «Растущие бренды Дальнего Востока»

﻿﻿Предприниматели, владельцы локальных брендов на Дальнем Востоке, не только представили свою продукцию на ВЭФ, но и получили практические советы по развитию и продвижению своего бизнеса в рамках дискуссии «Растущие бренды Дальнего Востока», которая прошла организован ВЭБ.