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Русская весна

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Учёные обнаружили, что мозг человека идентичен мозгу рыбы

Учёные обнаружили, что мозг человека идентичен мозгу рыбы

Рыбы и люди используют один и тот же древний принцип работы мозга, несмотря на сотни миллионов лет эволюции.

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