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Калужские новости

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На пепелище в калужском Боровске обнаружили еще одно тело

На пепелище в калужском Боровске обнаружили еще одно тело

На месте пожара на Большой улице в Боровске, где погиб 66-летний мужчина, было обнаружено тело еще одного человека На месте пожара на Большой улице в Боровске, где погиб 66-летний мужчина, было обнаружено тело ещё одного человека.

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