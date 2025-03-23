На пепелище в калужском Боровске обнаружили еще одно тело

На месте пожара на Большой улице в Боровске, где погиб 66-летний мужчина, было обнаружено тело еще одного человека На месте пожара на Большой улице в Боровске, где погиб 66-летний мужчина, было обнаружено тело ещё одного человека.
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