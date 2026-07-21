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Аргументы недели

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Россиянка из Дубая не задекларировала товары на 36 млн

Россиянка из Дубая не задекларировала товары на 36 млн

Россиянка привезла из Дубая в Москву ювелирки на 36 млн рублей и забыла всё задекларировать. Против неё возбудили уголовное дело.

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