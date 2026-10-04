Захарова назвала иноагента Новикова предателем России

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала иноагента Илью Новикова* предателем России. «Беседа двух статусных людей: объявленного в розыск предателя и террориста Новикова, принявшего гражданство Украины, и обитающего в Испании экстремиста и иноагента Дудя**, в этом интервью рассказавшего, сколько его налогов идёт через испанскую корону на поддержку киевского режима», — написала она в Telegram.
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