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RT Russia

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Захарова назвала иноагента Новикова предателем России

Захарова назвала иноагента Новикова предателем России

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала иноагента Илью Новикова* предателем России. «Беседа двух статусных людей: объявленного в розыск предателя и террориста Новикова, принявшего гражданство Украины, и обитающего в Испании экстремиста и иноагента Дудя**, в этом интервью рассказавшего, сколько его налогов идёт через испанскую корону на поддержку киевского режима», — написала она в Telegram.

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