26.08.2024 Главные новости СВО, фронтовая сводка, актуальная карта боевых действий, сводка боевых действий на вечер 26 августа 2024 года — в нашем материале.
ВС РФ выбили ВСУ из Калиново на Покровском направлении, карта боевых действий
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Это хорошо.
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9 час.
Анфиса Иванова
Вперед! Вперед, ребята!!! Занимайте террикон " России" ( Котляревская) и будете владеть пространством с Селидовкой, Новогродовкой, Украинском...!!! Будет огромная победа!!!!!!!!!!!!
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8 час.
Валерий Протасов
Какой подробный репортаж!Создаётся более полная картина боевых действий. Спасибо. Успехов и побед нашим войскам!
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6 час.
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