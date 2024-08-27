Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 800 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Свобода
    А Вм бог дал любить ближего или  Вы только для других  выставляете это требование?"Воспоминания о б...
  • Марина Свобода
    Как жаль, что у нас в России злобные граждане , не сумевшие ничего достичь в жизни, способны только оскорблять. Вот и..."Воспоминания о б...
  • Иван Еськов
    Правильно, вахабиты оттуда бегут к нам, а тут толи побреют, толь занесут кому и не побреют. В тюрьмах небриты и ячейк...Мало кто заметил,...

ВС РФ выбили ВСУ из Калиново на Покровском направлении, карта боевых действий

ВС РФ выбили ВСУ из Калиново на Покровском направлении, карта боевых действий

26.08.2024 Главные новости СВО, фронтовая сводка, актуальная карта боевых действий, сводка боевых действий на вечер 26 августа 2024 года — в нашем материале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Это  хорошо.
Ответить
9 час.
Анфиса Иванова
Вперед! Вперед, ребята!!!  Занимайте террикон &quot; России&quot; ( Котляревская) и будете владеть пространством  с Селидовкой, Новогродовкой, Украинском...!!!  Будет огромная победа!!!!!!!!!!!!
Ответить
8 час.
Валерий Протасов
Какой подробный репортаж!Создаётся более полная картина боевых действий. Спасибо. Успехов и побед нашим войскам!
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх