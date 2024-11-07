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Никакого гражданства на удаленке не будет

Никакого гражданства на удаленке не будет

Гений про злодейства Очень, очень порадовала меня новость о том, что правительство не поддержало законопроект, который бы позволил лицам, ранее отказавшимся от гражданства России, вновь подать заявление на его получение без обязательного проживания на территории страны.

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Комментарии
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Ирина Тютюгина
А потом ещё и пенсию получать?
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12 час.
Владислав Владислав
Отличная статья.
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10 час.
Гульнара Гумерова
Ну уж нет, умерла так умерла. Живите с богом там, куда уехали, и не вздумайте возвращаться. Здесь вам не рады от слова СОВСЕМ! В кои то веки и наше правительство сделало что-то умное.
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3 час.

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