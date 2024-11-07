Гений про злодейства Очень, очень порадовала меня новость о том, что правительство не поддержало законопроект, который бы позволил лицам, ранее отказавшимся от гражданства России, вновь подать заявление на его получение без обязательного проживания на территории страны.
Никакого гражданства на удаленке не будет
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Тютюгина
А потом ещё и пенсию получать?
Ответить
12 час.
Владислав Владислав
Отличная статья.
Ответить
10 час.
Гульнара Гумерова
Ну уж нет, умерла так умерла. Живите с богом там, куда уехали, и не вздумайте возвращаться. Здесь вам не рады от слова СОВСЕМ! В кои то веки и наше правительство сделало что-то умное.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии