В Новосибирске начались испытания импортозамещённого SJ-100

Росавиация и ПАО «Яковлев» начали в Новосибирске сертификационные лётные испытания SJ-100 с российскими бортовыми системами, в ходе которых уже выполнено несколько полётов для проверки навигационного оборудования VOR/DME и вычислительной системы самолётовождения.