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Почти каждый пятый россиянин не может провести день без смартфона

Почти каждый пятый россиянин признался, что не может прожить сутки без смартфона. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на результаты опроса.

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