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Говорит Европа ⚡

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Александр Дудчак: Весь ударный потенциал ВСУ сейчас работает на англосаксонские сценарии

Александр Дудчак: Весь ударный потенциал ВСУ сейчас работает на англосаксонские сценарии

Почему ВСУ атакуют инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, подрывая энергобезопасность союзной Румынии? Какова реальная цель ударов украинских дронов по иранским сухогрузам Port Olya-2 и Begey в Каспийском море? Кто на самом деле стоит за провокациями Киева против нейтральных государств — Ирана и Казахстана? И кому выгодно втянуть Иран в прямой конфликт с Украиной и отвлечь ирански… Читать далее: https://govorit.

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