Почему ВСУ атакуют инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, подрывая энергобезопасность союзной Румынии? Какова реальная цель ударов украинских дронов по иранским сухогрузам Port Olya-2 и Begey в Каспийском море? Кто на самом деле стоит за провокациями Киева против нейтральных государств — Ирана и Казахстана? И кому выгодно втянуть Иран в прямой конфликт с Украиной и отвлечь ирански… Читать далее: https://govorit.